ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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10.05.2020, 20:03, Новости дня

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что темпы прироста числа вирус-положительных в стране стабилизируются.

«Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато», – цитирует РИА «Новости» ее интервью Bloomberg.

По ее словам, очень разумно решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить до конца весны введенные из-за эпидемии ограничения, а работу строительных и промышленных предприятий в столице разрешить с 12 мая.

Кроме того, Вуйнович отметила, что властям российских регионов следует ослаблять ограничения, если на протяжении двух недель количество новых случаев заражения будет снижаться.

Также она призвала чиновников быть готовыми к любым повторным вспышкам вируса, чтобы вводить точечные, а не всесторонние меры.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в мире выздоровело более 1,4 млн вирус-положительных пациентов. Кроме того, в Москве за последние сутки вылечились рекордное число пациентов – 2520 человек, количество вылечившихся за все время превысило 12 тыс. человек.

Напомним, президенту Владимиру Путину представили план по снятию ограничительных мер по коронавирусу, после чего российский лидер поручил губернаторам выработать план по выходу из режима ограничений.



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