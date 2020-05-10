Новая инфекция: Лондон устроил эксперимент на острове Уайт

10.05.2020, 20:00, Новости дня

Жертв коронавируса в Великобритании — больше 30 тысяч. Страна занимает второе место в мире по смертности от этого заболевания после США. Как и почему островное государство оказалось в столь незавидном положении?

Бывший главный научный советник британского правительства сэр Дэвид Кинг считает, что нынешний кабинет министров эпидемию проспал — слишком поздно здесь ввели карантин, что привело к многочисленным жертвам.

"Вопрос очень простой: почему Великобритания оказалась страной с наивысшим количеством жертв пандемии и почему, например, у Греции сегодня один самых низких показателей смертности", — сказал Кинг.

Признают ли в правительстве допущенные ошибки и как будут за них отвечать, неизвестно. Ушел в отставку лишь один научный консультант кабинета министров — профессор Нил Фергюсон. Но не из-за того, что в его советах было что-то не так. Ученый попался на том, что принимал у себя любовницу, нарушая режим карантина. За это по закону полагается штраф. Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок не исключил, что профессором может заинтересоваться полиция.

Хэнкок и сам может оказаться в центре расследования, только публичного, на чем настаивает сегодня Ассоциация клинических консультантов и специалистов. Министерство здравоохранения не обеспечило сотрудников госпиталей необходимыми средствами защиты, и уж совсем удручающая картина в домах престарелых.

Долгое время правительство просто не выдавало информацию о массовых жертвах в этих заведениях. Комиссия по контролю за качеством медицинской помощи сейчас расследует целый ряд случаев, когда больницы отказывались принимать пожилых пациентов. Их отправляли обратно, даже не протестировав на коронавирус. Это привело к тому, что дома престарелых сегодня называют новым эпицентром распространения инфекции. За последнюю неделю смертность в них выросла на 36% по сравнению со среднестатистическими цифрами за последние пять лет.

"Нельзя не признать, что в домах престарелых сейчас развивается эпидемия, и это — предмет моего глубочайшего сожаления", — сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Новые очаги эпидемии подрывают планы правительства по выходу из карантина. Его и так уже пришлось продлить до конца мая. Скоро Джонсон должен озвучить поэтапный план снятия ограничений.

Согласно утечкам некоторое ослабление режима ожидается уже со следующей недели — британцам собираются разрешить заниматься спортом на открытом воздухе чаще одного раза в день и посещать садовые центры. Начиная с июня, предполагается частичное открытие школ, можно будет играть в гольф и теннис.

Строителям и продавцам магазинов рекомендуют общаться между собой исключительно по рации. Тем, кто вернется на работу в офисы, предлагают рассаживаться друг к другу спиной, если это невозможно, то хотя бы смотреть в разные стороны.

Жесткие ограничения коснуться тех, кто прибывает в Великобританию из-за рубежа. Их обяжут заполнить электронную анкету, указав свой адрес и самоизолироваться на две недели. Полиция может заявиться с проверкой в любой момент. Штраф за нарушение режима самоизоляции будет большим — 1000 фунтов стерлингов.

В последнюю очередь на послабления стоит рассчитывать владельцам ресторанов, баров и кафе — ожидается, что как минимум до августа они смогут работать только на вынос.

Владелец небольшой закусочной Рон Эйндж из-за вынужденного безделья перекрасил все стены. Готов открыться в любой момент, но финансовые проблемы он считает второстепенными. "О деньгах сейчас уже речи не идет. Какой в них толк, если никакие деньги не вернут людям их близких", — говорит он.

Рон живет на острове Уайт. Когда-то здесь любила отдыхать королева Виктория. Сегодня остров превращен в полигон для необычного эксперимента. Местным жителям предложено добровольно скачать мобильное приложение, которое позволит британским властям отслеживать распространение коронавируса. Приложение устанавливается на любой смартфон. С помощью сигналов bluetooth оно фиксирует мобильные устройства с такой же программой поблизости.

Программу слежения разработали в британском Центре правительственной связи GCHQ — это подразделение занимается радиоэлектронным шпионажем, отслеживая коммуникации по всему миру. Не все британцы согласны с тем, чтобы добровольно ставить себя под постоянное наблюдение.

Для эффективности приложения важно, чтобы им пользовалось максимальное количество людей. Пока эту программу скачали меньше одной трети жителей острова Уайт, население которого составляет 140 тысяч. Здесь много пенсионеров, у которых смартфонов попросту нет.

Для британского правительства эксперимент на острове Уайт — это попытка смоделировать будущее страны после снятия карантина: с сохранением дистанции и максимально возможным контролем со стороны властей.

В Великобритании предлагают ввести иммунные паспорта для тех, кто переболел коронавирусом. Но Всемирная организация здравоохранения считает опасной эту идею.

"Существующие сегодня тесты на антитела не позволяют делать однозначный вывод о том, что у человека выработался устойчивый иммунитет. Исследования еще продолжаются. Возникает опасность в том, что обладатели иммунных сертификатов перестанут соблюдать введенные ограничения, которые следует по-прежнему соблюдать", — заявил Мария Ван Керкховен, глава Департамента экстренных заболеваний ВОЗ.

В европейских странах начинают постепенно снимать ограничительные меры, но делают это очень осторожно, опасаясь второй волны эпидемии. С 11 мая во Франции открываются библиотеки, небольшие музеи, культурные центры, кладбища и церкви. С обязательным соблюдением безопасной дистанции между посетителями.

"Нам придется жить с этим вирусом. Необходимо открывать общественные места, но мы должны быть уверены, что зараза после этого не ударит по нам снова", — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

В Германии ранее были открыты небольшие магазины и парикмахерские, теперь разрешено встречаться на улицах семьями.

"Я думаю, сегодня мы можем сказать о том, что первый этап пандемии у нас позади. Но необходимо осознавать, что мы все еще находимся в самом начале этой эпидемии и нам предстоит проделать очень долгий путь, прежде чем окончательно победить вирус", — считает канцлер Германии Ангела Меркель.

На заводах в Австрии сейчас тестируют специальные жилеты для рабочих. Если безопасная дистанция нарушена, они загораются красным светом, издают звуковой сигнал и начинают вибрировать.

О том, как трясет сегодня экономику Европы, можно судить по оценкам Еврокомиссии.

"Теперь совершенно ясно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический кризис в своей истории. Ожидается, что экономика Евросоюза в этом году сократится на рекордные 7,4%, а экономика Еврозоны — на 7,7%, это больше, чем в 2009 году", — сообщил Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике.

Процесс восстановления обещает быть долгим. В Италии, где пошли на смягчение карантина, в некоторых городах, особенно в эпицентре распространения коронавируса Бергамо, по-прежнему действует контрольно-пропускной режим, который обеспечивают полиция и военные.

Маски обязательны, за их отсутствие — штраф 400 евро. Границы многих регионов остаются закрытыми. Привыкшие к свободе перемещения итальянцы так напуганы, что готовы эти неудобства терпеть.

Точно так же относятся к контролю за своими контактами добровольные участники эксперимента на британском острове Уайт. "Конечно, контроль поможет. Если есть возможность установить, кто инфицирован и выявить все его контакты, то это — единственный способ это победить", — говорят местные жители.

Получив мощную встряску, Европа адаптируется к новым условиям жизни, исходя из того, что быстрых вариантов победы над пандемией до сих пор нет.

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"Вести недели"