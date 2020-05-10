 

БАТЭ и “Смолевичи” устроили голевую феерию в чемпионате Белоруссии

10.05.2020, 20:00, Новости дня

Матч восьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу между клубами "Смолевичи" и БАТЭ получился сверхрезультативным. Команды на двоих забили восемь мячей. БАТЭ добился победы в гостях над соперником со счетом 5:3.

В составе клуба из Борисова дубль оформил Неманья Милич. Также за победителей отличились Максим Скавыш, Игорь Стасевич и Дмитрий Бага. У хозяев поля мячи забили Евгений Барсуков, Дмитрий Щегрикович и Жан-Морель По.

Футболисты БАТЭ набрали 16 очков и вышли в лидеры турнира. "Смолевичи" с тремя баллами остались на 15-й строчке.



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