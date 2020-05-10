Киселёв: массовый народный подвиг подпитывает Путина

10.05.2020, 20:00, Новости дня

8 мая, в канун Дня Победы, президент Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отметив, что Победа над нацизмом — наше общее великое достояние, лидер РФ подчеркнул: "Священный долг нынешних поколений — навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов".

Об ответном поздравлении сообщает пресс-служба президента Белоруссии и цитирует его: "Это историческое событие является священным праздником для всех, кто чтит подвиг советского народа, отстоявшего мир и независимость родной земли в самой жестокой и разрушительной за историю человечества войне. Вклад в общую победу над фашизмом белорусов и россиян неоценим".

Поздравления пришли и из Узбекистана, где каждый третий житель республики принял участие в борьбе против фашизма. В предпраздничном телефонном разговоре Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиеев подчеркнули "важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла".

С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин тоже говорили по телефону. И лидеры тепло поздравили друг друга с 75-летием Победы… Вот сообщение пресс-службы Кремля: "Подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм".

Да, в эти дни мы отмечаем 75-летие Победы над нацизмом в Европе, но в Кремль 8 мая позвонил и председатель КНР Си Цзиньпин — тепло поздравить с юбилеем. В разговоре лидеров РФ и Китая было особо отмечено, что именно наши страны понесли наибольшие потери в результате действий агрессоров. При этом Путин поблагодарил Си за бережное отношение к памяти советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле. Понятно, что с обеих сторон подчеркнута решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны.

Вот эта линия — защита победных результатов и защита справедливой памяти Победы — у Путина в его международных усилиях очень последовательна и настойчива. Чувствуется, что массовый народный подвиг до сих пор Путина подпитывает, подкрепляя и моральное лидерство. Отсюда и результат.

Например, в телефонном поздравлении Путину британский премьер Борис Джонсон говорил о "решающем вкладе" СССР в победу над общим врагом. Когда вы такое в последний раз слышали из Лондона? А вот кремлевская пресс-служба сообщает: "Борис Джонсон выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его Вооруженных сил в достижение Победы над общим врагом".

Разговор Путина с Трампом по случаю юбилея победы шел с акцентом на историческую значимость союзнических отношений в битве с общим врагом, а в письменном поздравлении лидер РФ подчеркнул: "Великая Победа стала важнейшим событием ХХ века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в "духе Эльбы", наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности".

Теплыми поздравлениями в канун нашего Дня Победы обменялись Путин и Макрон.

А в разговоре с Ангелой Меркель акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях времен войны, а поздравляли друг друга с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма.

Важность уроков Второй мировой Путин обсудил по телефону с премьером Италии Джузеппе Конте.

Твердость общих позиций была подтверждена и в телефонной беседе Путина с Нетаньяху, премьером Израиля: "Подчеркнута принципиальная важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории. В этой связи Биньямин Нетаньяху отметил решающий вклад Красной Армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма".

Интересную форму отметить Победу предложил канцлер Австрии Себастиан Курц — телеобращение лидеров стран антигитлеровской коалиции к австрийским гражданам. Слова Путина оказались очень емкими: "Весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин. Они шли к этой цели почти четыре года через ад самой кровопролитной в истории человечества войны. Им не нужна была эта война, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа. Героическим и жертвенным был путь советских людей к Победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир".

Поздравительное письмо президента Чехии Милоша Земана было отмечено благородством и масштабом личности. Такое чувство, что текст был обращен и к современным чехам: "Граждане Праги и всей Чехословакии 75 лет назад, 9 мая 1945 года, приветствовали красноармейцев как своих освободителей, и наша благодарность рисковавшим своими жизнями бойцам не изменилась. Мы знаем, что без их жертв, без геройства русского народа и других народов СССР, без геройской решимости воинов Красной Армии, которая — хотя некоторые переписыватели истории отказываются это признать — освободила большую часть территории тогдашней Чехословакии, мы никогда не стали бы независимым и гордым народом, каким мы являемся сейчас".

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"Вести недели"