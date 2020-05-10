Мнение: Рекорд по производству локомотивов, «Витязь» на дне и польза от Суперджета
10.05.2020, 19:54, Разное
1. Россия вот уже второй год подряд ставит рекорды по производству локомотивов. По итогам 2019 года мы произвели 680 штук, в полтора раза тем самым обогнав лучший для РСФСР 1985 год:
https://genby.livejournal.com/829389.html
2. Российский глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианского жёлоба, спустившись ниже, чем на 10 километров в глубину:
https://ria.ru/20200509/1571206567.html
Важное достижение. Во первых, «Витязь» – аппарат российского производства, в отличие от знаменитых «Миров», которые опускались к «Титанику», на дно Байкала и Северного полюса (их по советскому техническому заданию произвела Финляндия):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мир_(глубоководные_аппараты)
Во-вторых, «Витязь» – автономный аппарат, без экипажа. Это первый робот, спустившийся на дно Марианской впадины.
3. Мексиканская авиакомпания InterJet не только передумала продавать российские суперджеты, как грозилась в прошлом году, но полностью перешла на использование одних только наших самолётов:
https://lenta.ru/news/2020/05/09/ssj/
Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
По мнению руководства InterJet, SSJ-100 идеально подходят для перевозок в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время российские самолеты обслуживают все шесть оставшихся местных маршрутов с отправлением из Мехико.
Источник: Место для дискуссий
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