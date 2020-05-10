“Наконец-то без фотошопа!”: Семенович рассмешила фанатов тремя “карантинными” подбородками

10.05.2020, 19:53, Разное

Популярная певица разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, на котором неожиданно предстала располневшей и с тремя подбородками. Обеспокоенные поклонники в комментариях буквально атаковали знаменитость вопросами о причинах метаморфозы.

Стоит отметить, что экс-вокалистка группы “Блестящие” буквально привела в недоумение подписчиков подписью, которой сопроводила публикацию. В ней Семенович поинтересовалась у посетительниц микроблога, какими будут лица женщин после окончания самоизоляции, предложив на выбор два фотоснимка. На первом из них она позирует крупным планом, демонстрируя в объектив свое изрядно располневшее лицо, “украшенное” снизу тремя подбородками. Второе же фото демонстрирует артистку в её природном состоянии – с пышными, но любимыми многими поклонниками формами. Впрочем, при внимательном рассмотрении первого снимка становится заметно, что он снят в момент работы над известным клипом певицы “Хочешь”, в котором, к слову, также происходит преображение её героини из “жиробаса” в настоящую красотку.

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры сразу смогли “раскусить” троллинг исполнительницы в сторону возможных последствий самоизоляции. Всерьез обеспокоенные, они призвали Анну Семенович скорее привести свою форму в соответствие второму фотоснимку. Впрочем, большинство поклонников поняли все изначально и в очередной раз похвалили завидные формы “настоящей” любимицы. Кстати, некоторые посетители микроблога решили поддержать почин красавицы и в ответ потроллили звезду. “Наконец-то без фотошопа!” – иронически прокомментировал первый снимок один из них. За считанные часы публикацию отметили “лайками” более 20 тысяч подписчиков.