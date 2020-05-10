 

Медики рассказали, чем полезно регулярное употребление арахисового масла для организма

10.05.2020, 19:53, Разное

Арахисовое масло является отличной альтернативой животным белкам, богатым йодом, кальцием, фосфором, цинком и другими микроэлементами. Медики рассказали, чем полезно регулярное употребление продукта для организма человека.
Арахис содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты, благодаря которым существенно улучшается работа сердечно-сосудистой системы, укрепляется иммунитет, нормализуется уровень холестерина. Согласно результатам исследования, проведенного в 2015 году, добавление в недельный рацион 30 г арахисового масла позволяет снизить вероятность летального исхода из-за проблем с сердцем и является неплохой профилактикой заболеваний сосудов.

Продукт очень калорийный и питательный. Тост из цельнозернового хлеба с маслом, семечками и бананом поможет дольше сохранить чувство сытости даже тем, кто предпочитает строгие диеты.

Специалисты назвали ещё одну особенность частого потребления арахисового масла – одна столовая ложка лакомства пять раз в неделю позволяет снизить риск возникновения диабета на 20%. В масле содержится полифенол резвератрол, отличающийся антиоксидантной и противоопухолевой активностью. Он улучшает работу печени, стимулирует выработку коллагена, нормализует баланс эстрогена в женском организме, а также помогает бороться с лишними килограммами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Тело в дело: Ким Кардашьян представила пикантные кадры новой бельевой съемки

07.04 / Умерла 94-летняя актриса Онор Блэкман, сыгравшая девушку Бонда в «Голдфингере»

17.04 / Медики рассказали о вероятности заражения коронавирусом через одежду

09.05 / Рудковская неожиданно ответила за слова об “умственно отсталой” девочке

06.05 / В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon 875

03.04 / Мнение: Внезапный час расплаты: коронавирус и капитализм

06.04 / Мнение: Логотип 5G и Коронавируса на 20-ти фунтовой банкноте

25.04 / Мнение: Письмо: “Поддержал мой моральный дух”

08.04 / У жителя Подмосковья украли телефон стоимостью более 100 тысяч рублей

21.04 / Нефть марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с 2002 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска