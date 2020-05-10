Медики рассказали, чем полезно регулярное употребление арахисового масла для организма

10.05.2020, 19:53, Разное

Арахисовое масло является отличной альтернативой животным белкам, богатым йодом, кальцием, фосфором, цинком и другими микроэлементами. Медики рассказали, чем полезно регулярное употребление продукта для организма человека.

Арахис содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты, благодаря которым существенно улучшается работа сердечно-сосудистой системы, укрепляется иммунитет, нормализуется уровень холестерина. Согласно результатам исследования, проведенного в 2015 году, добавление в недельный рацион 30 г арахисового масла позволяет снизить вероятность летального исхода из-за проблем с сердцем и является неплохой профилактикой заболеваний сосудов.

Продукт очень калорийный и питательный. Тост из цельнозернового хлеба с маслом, семечками и бананом поможет дольше сохранить чувство сытости даже тем, кто предпочитает строгие диеты.

Специалисты назвали ещё одну особенность частого потребления арахисового масла – одна столовая ложка лакомства пять раз в неделю позволяет снизить риск возникновения диабета на 20%. В масле содержится полифенол резвератрол, отличающийся антиоксидантной и противоопухолевой активностью. Он улучшает работу печени, стимулирует выработку коллагена, нормализует баланс эстрогена в женском организме, а также помогает бороться с лишними килограммами.