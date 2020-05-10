Мнение: Письмо: “Может и у него та же фигня?”

10.05.2020, 19:50, Разное

Вот этот вопрос автора: “Может и у него та же фигня?” я адресую вам.

Только подробно аргументируете, почему так думаете, та же фигня или не та же, а если не та же, то какая именно и что.

anuk_eme_3000

Эволюция, здравствуйте! Пишу в надежде на разбор.

Мне 39 лет, дважды в разводе, есть сын 13 лет, речь пойдёт об отношениях с 1-м мужем (сын от него). Впервые увидели друг друга в общей компании, далее всё традиционно – знакомство, свидания, встречаемся, живём вместе, женимся, рожаем ребёнка, живём дальше, а потом – увы – разводимся. Отношения начались в 2005, сын родился в 2007. Развод был эпохальным – практически в день, когда Крым стал нашим. Т.е. уже шесть лет в официальном разводе с ним. У меня после этого были отношения и я даже сходила в ЗАГС. Как говорит моя сестра – “от отчаяния разведёнки”. Для второго мужа я была слишком стрёмная – старше, курю, с ребёнком. Его мать перекрестилась, когда мы развелись. Но с ним мы сейчас общаемся очень позитивно, а год нашей совместной жизни я вспоминаю с теплотой. Он говорит, что тоже благодарен мне. Надеюсь, что говорит правду.

Так вот – Он. Мой бывший, единственный и неповторимый и бла-бла-бла. Мы развелись по самой, наверное, банальной причине – он нашёл другую бабу. Про любовницу мне рассказали “добрые люди”, предложили понаблюдать, помониторить, проследить. Я не стала ничего этого делать, просто спросила – он ответил. Даже Ищейку напрягать не надо было. Ну и начался для меня ад в семье. Я очень странно себя чувствовала, желая семью, но при этом он как бы сразу стал брезгливость у меня вызывать. Просто чужим каким-то стал. Чувства странные, когда сердце любит, а тело не хочет даже прикасаться к нему. Его поведение тогда я воспринимала, как странное – он говорил, что хочет всё сохранить, но при этом даже не извинился за измену. Сказал мне буквально – все изменяют, чё такого-то? Предложил жить вместе дальше. Попытались, но я мозги выносила постоянно, в итоге – развод под торжественные речи Путина. Причину развода вижу в себе в большей степени – в первое время после родов я слишком ушла в ребёнка, я изменилась, ему внимания было мало.

Но все эти годы мы общаемся постоянно. Без преувеличения – почти каждый день. И не по поводу сына, а просто так. Ну у нас изначально всё с дружеского формата началось, так и продолжается. Иногда можем всю ночь проболтать, что-то обсуждаем постоянно. И стиль общения у нас… как бы… специфический… Например (прошу прощения заранее):

Он: Ты где?

Я: (фото цветника с родительской дачи)

Он: Как мило

Я: Отсоси у крокодила

Он: Чё ещё от тебя ждать, быдло?

Я: (фото цветника с другого ракурса)

Он: Сама соси

Ну и т.д., это такой наш обычный диалог с утра.

Недавно у него был ДР, 40 лет. Он очень был расстроен, потому что карантин – ни ресторана, ни друзей. А он очень общительный, обожает устраивать праздники. И вот он решил, что со мной будет отмечать (я бываю на его ДР каждый год, но там большие компании всегда).

Просил, чтобы я его не бросила, ему плохо, депрессия и т.п. Ну как я в такой экзистенциальный юбилей человека оставлю? Я попыталась хоть какую-то компанию собрать. Разумеется, с его согласия. Мать его мы не взяли из-за возраста, а наш сын сейчас с ней живёт, так что тоже мимо. От друзей он, якобы, устал… Он согласился только на свою лучшую подругу детства, я её еле уговорила (она боится заразы), мы вместе посидели недолго. Потом остались вдвоём. Вот он выпил и начал мне всё вываливать – как он жалеет о нашем расставании, как он меня любит до сих пор, как он мечтает о воссоединении семьи и что нет ему человека ближе и роднее меня. И что то, что я знаю про него, даже мама родная не знает, любовницы не знают и вообще никто не знает.

Не, ну мы иногда напиваемся вместе, и даже рыдаем на плечах друг у друга, но такого давно не было. Ну, думаю, 40 лет как ни как, тяжёлый день. Сижу, утешаю. Целовались, приставал, тащил в кровать. Думаю – ну, хрень какая-то. Я вызвала такси, он спустился со мной вниз, шатаясь, типа проконтролировать – “приедешь, позвони”. У такси ещё целовались.

На следующий день созвонились как обычно. Он рассказывал, что у него голова болит и кряхтел всячески. Думаю, пытался загладить то, что было. Типа проехали. Написал:

Он: Какая же ты дура

Я: А ты педик

Он: Сама такая

Я: Нет ты

Он: Думал выяснили всё

Я: Что?

Он: Тотото

Хочу ли я, чтобы мы были вместе? Конечно! Иначе бы я не писала это письмо! Мне казалось, я отрефлексировала его как друга, даже замуж выходила, но, оказывается, я всё это время хотела быть с ним. Может, и у него та же фигня. А вдруг? И что мне дальше делать?

Спасибо, что прочитали!