Мнение: Путин нашел национальную идею
10.05.2020, 19:42, Разное
И не стал скрывать свою находку, а честно рассказал о ней в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Оказывается, национальная идея России заключается в патриотизме. Но при этом, как сказал Путин, «патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым». Смысл патриотизма, оказывается, в том, «чтобы посвятить себя развитию страны».
В общем, ничего нового, все по известной советской песне:
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
Так и живем… И будем жить?
Рис.отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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