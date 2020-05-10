Мнение: Путин нашел национальную идею

10.05.2020, 19:42, Разное

И не стал скрывать свою находку, а честно рассказал о ней в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Оказывается, национальная идея России заключается в патриотизме. Но при этом, как сказал Путин, «патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым». Смысл патриотизма, оказывается, в том, «чтобы посвятить себя развитию страны».

В общем, ничего нового, все по известной советской песне:

Забота у нас простая,

Забота наша такая:

Жила бы страна родная,

И нету других забот!

Так и живем… И будем жить?

Рис.отсюда и отсюда