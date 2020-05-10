Маска в клеточку и тапки-кролики: беременная Софи Тернер на прогулке с Джо Джонасом

10.05.2020, 19:36, Разное

Пусть солист группы Jonas Brothers Джо Джонас и актриса Софи Тернер прямым текстом не подтвердили прессе, что ожидают появления на свет своего первого ребенка, округлившийся живот звезды сериала “Игра престолов” делает тайное явным. Полюбоваться беременной Софи папарацци смогли вчера, когда 24-летняя Тернер отправилась на прогулку со своим 30-летним мужем по району Энсино, Лос-Анджелес. Актриса выбрала для променада клетчатую рубашку, с которой удачно перекликалась ее клетчатая защитная маска, а также розовые тапочки в виде кролика. Джонс, в свою очередь, выбрал футболку бренда Anti Social Social Club – может быть, намекая на то, как важно сохранять дистанцию во время пандемии.

Софи Тернер и Джо Джонас Софи Тернер и Джо ДжонасНапомним, Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. В интервью британскому Harper’s Bazaar Софи рассказывала, что она познакомилась со своим возлюбленным крайне современным способом.

У нас было много общих друзей, которые собирались нас представить. Мы были подписаны друг на друга в Instagram, и однажды он мне написал. Ни с того ни с сего.

Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже – они впервые позировали фотографам вместе.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники пары узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Следом пара решила устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию.

Софи Тернер и Джо Джонас