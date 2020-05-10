Водоблок Bitspower Block Summit ELX получил OLED-дисплей

10.05.2020, 19:30, Разное

Фирма Bitspower выпустила водоблок Block Summit ELX, который создан специально для чипов AMD. Одной из особенностей конструкции является наличие дисплея OLED.

У водоблока Bitspower Block Summet ELX имеется соответствующее по габаритам крышке процессора большое основание и позволяющая подключать водоблок нечувствительность к направлению потока охлаждающей жидкости, что удобно с точки зрения компоновки СЖО. Размеры механизма выбраны так, чтобы он не может помешать модулям памяти, внедренным в слоты у процессора AMD.

Основание детали сделано из меди и никелировано. Для изготовления крышки инженеры применили прозрачный пластик, способный рассеивать подсветку, а также железную черную накладку. К общей системе подключить Block Summit ELX можно, использовав фитинг G, между которым в крышку авторы проекта внедрили OLED-дисплей, демонстрирующий разные изображения и показания термодатчика. Стоимость разработки составляет 140 долларов США, на предзаказ открыт прием.

Компания Bitspower основана на Тайване в 2003 году и вскоре обрела популярность в мире. Она занимается производством электронных товаров для радиаторов, водяного охлаждения, выпускает водоблоки и фистинги. Именно они занимают не последнее место в линейке бренда, данный продукт отличается своим высоким качеством.