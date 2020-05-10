 

Мэр Нью-Йорка рассказал подробности о редком воспалительном синдроме у детей с COVID

10.05.2020, 19:30, Новости дня

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что у половины детей, заразившихся коронавирусом, выявлен синдром системного воспалительного ответа.

«Этот синдром по сути проявляется в том, что детский организм запускает гиперинтенсивный ответ иммунной системы. И это наносит ущерб организму, вызывает другие проблемы. Симптомы – жар, сыпь, боль в животе и рвота», – цитирует РИА «Новости» слова мэра.

На сегодня в Нью-Йорке выявлено 38 случаев подобного синдрома.

«Еще девять случаев сейчас изучают – относятся ли они к этому синдрому или нет», – отметил Блазио.

Кроме того, по его словам, из выявленных случаев системного воспалительного синдрома 47% детей на данный момент больны коронавирусом. Из тех же детей, чьи тесты показали, что они не заражены коронавирусом, у 81% уже есть антитела, из чего следует вывод, что они переболели им ранеео. Один ребенок из-за синдрома скончался.

Отметим, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал, что в штате из-за данного синдрома скончались трое детей, а всего с аналогичными симптомами выявлены 73 ребенка в возрасте от года и учащиеся начальной школы (6-11 лет). У них проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком.

Ранее у трех детей с коронавирусом медики США обнаружили редкий воспалительный синдром, который, предположительно, может быть связан с COVID-19.



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