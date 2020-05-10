Эксперты: Россияне начали раскупать автомобили LADA с «автоматом»

10.05.2020, 19:30, Разное

С начала нынешнего года аналитики отмечают резкое повышение спроса на российские автомобили LADA, оснащенные автоматической коробкой передач. Сообщается, что за первый квартал было реализовано на 42% машин больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Таким образом, дилерам удалось продать свыше 8,1 тысяч транспортных средств с АКПП. Вполне вероятно, такой рост стал возможным после оснащения моделей Vesta и XRay (кросс-версии) коробкой передач Jatco. Что касается классической модификации XRay и вариации Granta, то они получили трансмиссию АМТ российского производства.

В итоге, каждый десятый реализованный автомобиль отечественной компании в 2020 году оснащен автоматическим селектором: в 2019 году доля таких машин насчитывала не более 7%. По информации аналитиков, в РФ на сегодняшний день свыше 62,5% транспортных средств имеют автоматическую коробку передач, и эта цифра регулярно растет.