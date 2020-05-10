Мнение: Турция угрожает Хафтару

10.05.2020, 19:18, Разное

Удары ВВС Хафтара по аэропорту Митига https://colonelcassad.livejournal.com/5854262.html 9 мая, а также удары в районе Мисураты 5-8 мая, которые привели к уничтожению большого склада боеприпасов, вызвали нервную реакцию в Анкаре.

Турция заявляет, что если Хафтар продолжит нападать "на ее законные интересы в Ливии" (что как бы намекает, что ущерб был нанесен именно "турецким интересам"), Турция будет считать войска Хафтара законными целями для турецких вооруженных сил.

Угроза на самом деле так себе, ибо турецкие БПЛА и так периодически бомбят войска Хафтара, неся при этом существенные потери в мат.части. Так что следующим этапом может стать прямое задействование турецкой авиации и сухопутных сил на территории Ливии, что хоть и связано с целям рядом сложностей технического и инфраструктурного характера, но вполне возможно. Дипломатическое прикрытие такого развертывания может обеспечить пока еще международно-признаваемое (в том числе и РФ) правительство Сарраджа, которое собственно и пригласило Турцию в Ливию для войны с Хафтаром. Само же развертывание может произойти как в Триполи, так и в Мисурате.

Впрочем, оппоненты также наращивают свою вовлеченность в ливийскую войну. По ряду сообщений, в западном Египте ОАЭ развернули не только закупленные у Китая ударные БПЛА, но и 6 истребителей-бомбардировщиков "Мираж-2000", которые уже наносят удары на территории Ливии. Само собой, не прекращаются поставки оружия для ЛНА, включая новые комплексы ПВО для борьбы с турецкими БПЛА (за последнюю неделю Турция потеряла минимум 3 беспилотника, из них 2 в районе авиабазы "Аль-Ватия").

В целом, как и в Идлибе, Турция столкнулось с ровно той же проблемой – ударные БПЛА оказались эффективным тактическим средством, которые увеличивают потери противника, особенно когда наращивание числа ударов БПЛА становится неожиданным для противника, но на более длинной дистанции, их эффективность снижается (противник более умело рассредотачивает и прячет свои силы, наращивает группировку сил ПВО и просто приспосабливается к действиям в условиях активности ударных БПЛА). При этом стратегические проблемы БПЛА конечно решить не способны, сколько зажигательных роликов с ударами не выпускай. Поэтому Эрдоган был вынужден договариваться в Москве с позиции слабости, а Хафтару приходится грозить прямыми ответными мерами турецких вооруженных сил, так как действия сирийских прокси, войск ПНС Ливии и турецких БПЛА, оказались неспособны предотвратить продолжающуюся активность войск и авиации Хафтара. Разумеется, сухопутная операция в Ливии, это не то, к чему стремится Эрдоган, который хотел бы вести эту войну дозируя расход ресурсов (особенно в условиях падения турецкой лиры), но спонсоры Хафтара, которые компенсируют потери ЛНА и наращивают ее ударные возможности, делают такой сценарий маловероятным, если не невозможным. Прекратит ли Хафтар наносить подобные удары по туркам и ПНС? На мой взгляд нет. Скорее наоборот – реакция Турция показывает, что удары достигли цели и надо продолжать действовать в этом направлении. Так что Митигу и ту же Мисурату, будут бомбить и далее, даже несмотря на грозное рычание из Анкары.



Склад боеприпасов в районе Мисураты. Было/стало.

PS. Сегодня также протурецкие боевики рыпнулись на равнине Аль-Габ на позиции САА, где отбили у сирийцев один поселок. После мощного артиллерийские обстрела, боевиков выгнали из поселка.

Как представляется, "неумеренные" пытались как-то показать свою "непримиримость" после того, как под давлением турок (на которых в свою очередь давила Россия), боевики были вынуждены разблокировать часть трассы М-4 на участке Саракиб-Найраб-Арима, по-поводу чего у любителей "войны с Асадом до победного конца" возникли вопросы – а действительно ли Асад собирается уходить, если боевикам приходится пропускать российскую военную полицию у себя в тылу. В общем, получилась такая себе дешевая демонстрация непримиримости. Разумеется, Дамаску такие нападения только на руку, так как за счет них можно обосновывать необходимость еще одного наступления на боевиков, чтобы взять под контроль всю территорию к югу от трассы М-4, чтобы обеспечить реальную и фиктивную работу "зоны безопасности". Стоит помнить, что в начале марта ОАЭ, которые сейчас ведут гибридную войну против Турции в Египте, предлагали Асаду большие деньги, чтобы он продолжал наступление в Идлибе, дабы сковывать силы Эрдогана и не давать ему сосредотачиваться на операциях в Ливии. И первый перевод Дамаску был переведен, но Москва в конечном итоге убедила Асада не влезать в авантюру с эмиратчиками. В этом плане, события в Идлибе и в Ливии, весьма тесно переплетены, являя собой классическую партию на нескольких досках сразу.