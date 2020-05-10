Личное: Судьба с подачи папочки
10.05.2020, 19:10, Разное
Чуть больше года назад умерла Юля Началова. Несчастный человек с несчастной судьбой.
С двух лет над Юлей издевался отец, делая из ребёнка «звезду». Вокал, конкурсы, гастроли — у девочки просто не было детства, потому что отцу нужно было переехать из Воронежа в Москву, чтобы удовлетворить свои амбиции.
Фото: Соцсети
Чем всё закончилось для Юли, все знают.
В 38 она умерла, а к концу своей недолгой жизни припевочка оказалась на грани нищеты, выступая лишь на корпоративах и мэрских мероприятиях, а ГИБДД лишало её прав за вождение в неадекватном состоянии.
Откровенно скажу: мне Юлю жаль. Не потому, каким человеком она была, а потому что у неё не было шанса стать другой.
Ответьте честно хотя бы себе: есть ли шанс у ребёнка на счастливую жизнь, если из него делают с детства «звезду»?
То-то и оно, что вырасти счастливым и хорошим человеком шанса у Юли не было.
Отсюда и убитое здоровье, и нервные срывы, и депрессия, и смена мужей, и проблемы с выпивкой. Началова стала человеком, который лично у меня вызывал отвращение.
Казалось бы, на ошибках люди должны учиться. Понять. Раскаяться. Больше не повторять.
Дочь Юли Началовой вдруг запела.
Видео: Соцсети
Безумные жирные фанатки орут: «Словно Юля поёт, я плачу»!
У меня возникает вопрос: зачем? Зачем это всё?! Неужели, опять отец Началовой повторяет свой трюк с внучкой, как это сделал когда-то с дочкой?!
Чтобы толпа безумных баб пьяно вопила, как дочь похожа на мать? Чтобы и из Веры сделать «звёздочку», которая пойдёт по пути своей матери?
Мало вам того, как Юля жила и чем закончила?!
Пиар-директор Началовой Анна Исаева говорит, что Вера живёт с дедом и бабкой, родителями Юли, а не со своим отцом:
«Верочка по-прежнему живет с дедушкой и бабушкой. С кем останется жить девочка, обсуждалось на семейном совете сразу же после трагического ухода Юлии. Тогда было решено, что Вера останется жить с бабушкой и дедушкой.
С тем самым дедом, отцом Юлии, который, по моей оценке, и повинен в трагической судьбе своей дочери.
И вот теперь запела и Вера.
Что думаете? Есть ли хоть малейший шанс у девочки на счастливую жизнь, или старый «продюсер» из Воронежа заставит повторить её жизненный путь Юли?
Источник: Лена Миро
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет