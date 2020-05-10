Личное: Судьба с подачи папочки

10.05.2020, 19:10, Разное

Чуть больше года назад умерла Юля Началова. Несчастный человек с несчастной судьбой.

С двух лет над Юлей издевался отец, делая из ребёнка «звезду». Вокал, конкурсы, гастроли — у девочки просто не было детства, потому что отцу нужно было переехать из Воронежа в Москву, чтобы удовлетворить свои амбиции.



Фото: Соцсети

Чем всё закончилось для Юли, все знают.

В 38 она умерла, а к концу своей недолгой жизни припевочка оказалась на грани нищеты, выступая лишь на корпоративах и мэрских мероприятиях, а ГИБДД лишало её прав за вождение в неадекватном состоянии.

Откровенно скажу: мне Юлю жаль. Не потому, каким человеком она была, а потому что у неё не было шанса стать другой.

Ответьте честно хотя бы себе: есть ли шанс у ребёнка на счастливую жизнь, если из него делают с детства «звезду»?

То-то и оно, что вырасти счастливым и хорошим человеком шанса у Юли не было.

Отсюда и убитое здоровье, и нервные срывы, и депрессия, и смена мужей, и проблемы с выпивкой. Началова стала человеком, который лично у меня вызывал отвращение.

Казалось бы, на ошибках люди должны учиться. Понять. Раскаяться. Больше не повторять.

Дочь Юли Началовой вдруг запела.

Видео: Соцсети

Безумные жирные фанатки орут: «Словно Юля поёт, я плачу»!

У меня возникает вопрос: зачем? Зачем это всё?! Неужели, опять отец Началовой повторяет свой трюк с внучкой, как это сделал когда-то с дочкой?!

Чтобы толпа безумных баб пьяно вопила, как дочь похожа на мать? Чтобы и из Веры сделать «звёздочку», которая пойдёт по пути своей матери?

Мало вам того, как Юля жила и чем закончила?!

Пиар-директор Началовой Анна Исаева говорит, что Вера живёт с дедом и бабкой, родителями Юли, а не со своим отцом:

«Верочка по-прежнему живет с дедушкой и бабушкой. С кем останется жить девочка, обсуждалось на семейном совете сразу же после трагического ухода Юлии. Тогда было решено, что Вера останется жить с бабушкой и дедушкой.

С тем самым дедом, отцом Юлии, который, по моей оценке, и повинен в трагической судьбе своей дочери.

И вот теперь запела и Вера.

Что думаете? Есть ли хоть малейший шанс у девочки на счастливую жизнь, или старый «продюсер» из Воронежа заставит повторить её жизненный путь Юли?