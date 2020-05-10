Сына Сенчуковой и Рыбина на снимке с топором в руке сравнили с “викингом”

10.05.2020, 19:09, Разное

Сын исполнителя Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой активно поддерживает физическую форму, впечатляя представительниц прекрасного пола. Наследник лидера группы “Дюна”, 21-летний Василий обнародовал в микроблоге фото, где запечатлен с топором в руке, поразив многочисленных поклонниц своей мужественностью.

В День Победы молодой артист опубликовал в микроблоге Instagram кадр, где он запечатлен в черной майке и шапке, закинув на мускулистое плечо топор. Сын Сенчуковой поздравил подписчиков с праздником. Мужественный образ Рыбина-младшего не оставил девушек равнодушными: они называли его “викингом” (кстати, музыкант сам предпочитает ассоциировать себя со скандинавскими мореходами) и очень красивым мужчиной.

Сын знаменитой пары активно штурмует отечественный шоу-бизнес. Василий Рыбин – участник музыкальной группы KODI, фотомодель. С раннего детства он занимался карате и смог завоевать порядка 120 медалей в соревнованиях. Из-за травмы звездному наследнику пришлось бросить занятия боевым искусством, однако спортзал он посещает регулярно.