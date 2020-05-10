 

Хакеры из Европы и Америки попытались обрушить «Бессмертный полк онлайн»

10.05.2020, 19:08, Новости дня

Хакеры из стран Европы, Северной Америки и Азии подвергли проект «Бессмертный полк онлайн» серии масштабных кибератак с целью ограничить доступ пользователей к сайтам проекта в День Победы.

«Проект «Бессмертный полк онлайн» нашел отклик в сердцах многих – в онлайн-шествии, которое стартовало 9 мая и продлится в течение двух недель, принимают участие почти 3 миллиона человек со всего мира. У этого успеха есть и оборотная сторона», – говорится в заявлении проекта.

По словам организаторов, сайт проекта неоднократно подвергался атакам с помощью большого числа единовременных запросов. 

«Непосредственно 9 мая с 6 часов до 9 часов утра по московскому времени злоумышленники пытались сорвать трансляцию шествия. Было произведено свыше 9 млн запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. Пик атаки был зафиксирован в 7.50 утра. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера – сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен», – отмечают организаторы.

По их данным, для атаки использовалось 646 уникальных IP адресов. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% – на территории Северной Америки, 3% – в Азии.

Однако специалистам удалось пресечь эти атаки, устранить уязвимость и оперативно восстановить работу сайта, а также определить, кто пытался помешать онлайн-шествию. В настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 млн человек.

Напомним, в нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда.

Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Турция выпустит на свободу тысячи заключенных

05.04 / За сутки в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 детей – Ляшко

04.05 / Въезд в Хасавюрт закрыли из-за коронавируса

26.03 / Мнения: Из-за вируса миру сейчас не до Украины

08.05 / Путин рассказал о работе в нелегальной разведке

26.04 / Глава минздрава Ростовской области попала в реанимацию

11.04 / ТАСС: въезд в Москву закрыт для легковых автомобилей других регионов

31.03 / Ретейлеры заявили о невозможности перевода продуктовых сетей на безнал

09.05 / В Грузии отметили День победы

07.04 / «Спортмастер» закрыл большинство магазинов в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска