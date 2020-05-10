МВД России заявило о снижении уровня домашнего насилия на самоизоляции. Правозащитники говорят об обратном

10.05.2020, 19:00, Новости дня

В Министерстве внутренних дел России заявили, что в апреле, то есть за один месяц так называемого “режима самоизоляции” снизился уровень домашнего насилия. По данным ведомства, за прошедший месяц к ним поступило 7,7 тысяч заявлений, связанных с насилием в семье, это на 23% меньше, чем в апреле прошлого года.

Таким образом, как заявили в ведомстве, “роста правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, не наблюдается”. Также в МВД отказалось ужесточать ответственность за побои, назвав изменения в соответствующую статью административного кодекса нецелесообразными. Сейчас в качестве наказания по этой статье, по которой классифицируется в том числе и домашнее насилие, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Правозащитные организации и кризисные центры помощи жертвам домашнего насилия, наоборот, отчитываются о резком росте обращений. Российская омбудсмен Татьяна Москалькова 5 мая рассказала, что в период самоизоляции уровень домашнего насилия увеличился в 2,5 раза.

“В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч”, – сказала уполномоченная по правам человека.

На горячую линию омбудсмена также поступают сообщения о домашнем насилии, но такие жалобы не носят массовый характер. Москалькова считает, что, возможно, это связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.

В начале апреля о значительном увеличении количества случаев домашнего насилия в условиях режима самоизоляции, который был введен во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, говорил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось. При этом сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой, а местным группам поддержки жертв насилия не хватает ресурсов.