 

Белый дом обсуждает с Конгрессом дополнительные антикризисные меры

10.05.2020, 18:54, Новости дня

Белый дом начал неофициальные переговоры с республиканцами и демократами в Конгрессе о последующих шагах, касающихся законопроекта об антикризисной помощи в связи с коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье главный экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу.

«Неправильно говорить, что мы не обсуждаем это. Мы обсуждаем. Но на данном этапе это носит неофициальный характер», – заявил Кадлоу, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

«Мы собираем идеи для следующих шагов, которые, несомненно, будут основываться на данных», – добавил он.

Кадлоу сообщил, что он участвовал в телеконференции с конгрессменами от обеих партий в пятницу, и планирует в понедельник принять участие в аналогичной дискуссии с сенаторами.



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