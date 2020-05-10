Елена Малышева назвала основной симптом коронавируса, требующий срочной госпитализации

10.05.2020, 18:53, Разное

Елена Малышева рассказала, в какой ситуации необходима госпитализация при коронавирусе. Телеведущая назвала основной симптом, при котором оставаться дома нельзя.

В настоящий момент в РФ осуществляются карантинные меры, направленные на снижение эпидемиологической угрозы. Люди находятся в режиме самоизоляции, стараясь не заразиться, но иногда заболев, они несвоевременно реагируют на изменения в организме. У некоторых болезнь может протекать бессимптомно, в других случаях проявления могут произойти позже.

Елена Малышева назвала главный симптом при коронавирусе, после проявления которого не следует медлить с госпитализацией. По словам специалиста, речь идёт об одышке. Пока её нет, не следует переживать, но как только дыхание становится затруднённым, необходимо сразу же вызывать врача.

Слова доктора медицинских наук подтверждает и Сергей Морозов, главный рентгенолог Москвы. Он констатирует, если человек имеет одышку, это свидетельствует о инфицировании COVID-19 и его существенном воздействии на организм. Если дыхание затруднено, скорее всего, у человека уже поражена половина ткани одного или двух лёгких.