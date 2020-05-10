В метро Санкт-Петербурга устанавливают аппараты по продаже масок и перчаток

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10.05.2020, 18:53, Разное

В метро Санкт-Петербурга в связи с правительственным решением начали устанавливать аппараты по продаже масок и перчаток. Кроме того, средства индивидуальной защиты будут продавать в точках реализации печатной продукции.
Вскоре во многих регионах РФ вступит в силу постановление, требующее от жителей обязательного ношения масок в местах скопления народа, в частности, в магазинах и общественном транспорте. Помимо этого, с 12 мая все должны использовать одноразовые перчатки. В метро Санкт-Петербурга, чтобы обеспечить всех нуждающихся в этих товарах, уже начали устанавливать аппараты по продаже данных медицинских средств. Пресс-служба губернатора Александра Дрозденко проинформировала, что располагаться вендинговые устройства будут в вестибюлях городской подземки. Отмечается, покупателям будет предложен выбор. При желании они смогут приобрести, как одноразовые маски, а так и предназначенные для регулярного использования при соблюдении условий их обслуживания. Помимо этого, там же клиенты смогут купить растворы для дезинфекции. Также данная группа товаров будет доступна в сети магазинов “Первая полоса”. Она широко распространена и имеет торговые точки на многих станциях.

Отмечается, с момента начала эпидемии в РФ во многих субъектах федерации существенно увеличили объёмы выпускаемой продукции. Только в столице Ленинградской области свыше 50 предприятий перепрофилировало производственные мощности, начав изготавливать продукцию медицинского направления. Благодаря этому выпуск только масок достигает ежемесячной цифры в 450 тысяч штук, что в пять раз больше, чем в марте, когда потребность в них только начала расти.



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