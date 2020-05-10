 

Посольство США в Москве дистанцировалось от скандальной записи Белого дома в соцсетях

10.05.2020, 18:53, Новости дня

Посольство США в Москве напомнило о заявлениях по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе, комментируя размещенную накануне на страницах Белого дома в соцсетях запись о «победе США и Великобритании над нацизмом».

Кроме того, в посольстве обратили внимание на видеообращение по случаю 75-й годовщины окончания войны в Европе посла США в РФ Джона Салливана и военного атташе бригадного генерала Гаррика Хармона.

Американский дипломат заявил, что американцы гордятся, что оказывали поддержку народам СССР в борьбе с нацистской Германией, передает «Интерфакс».

«Во время наших совместных усилий по борьбе с общими врагами, в особенности во время величайшего исторического момента – празднования в этом месяце 75-летия Победы над нацистской Германией, – я горжусь тем, что как посол, представляющий в Москве своего президента, я причастен к этим событиям», – отметил Салливан.

Напомним, администрация Белого дома в своем аккаунте в Instagram поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», – говорится в посте.

После такого заявления, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести исторический ликбез для Белого дома.

Кроме того, МИД России намерен провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки США переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.



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