 

Мнение: Презумпция виновности

10.05.2020, 18:51, Разное

С 1 июля налоговая будет иметь право взимать налог с любой суммы, поступившей на банковскую карту физического лица, если сочтет его доходом. При этом обязанность доказывания, что поступившая сумма доходом не является, лежит на самом владельце карты. По сути, вводится презумпция виновности гражданина.

Государство, конечно, вправе и отслеживать, и взимать. Однако проблема в том, что серый доход – это последнее, чем еще могут выживать люди. А с учетом того, что власть уже обрекла миллионы людей на откровенную нищету после карантина, попытка ограбить их еще раз выглядит тем, чем и является – банальным фашизмом.

Логика государства вполне очевидна – оно банкрот, а потому ищет любые пути, чтобы наполнить стремительно угасающий бюджет. Нормальное государство наполняет бюджет, развивая экономику. Мафиозное государство, загоняя страну в катастрофу безудержным разворовыванием всего, зарабатывает только на одном – грабеже.

Выбор перед народом вполне очевиден – продолжать нищать или убирать воров. Другого выбора нет и не будет.

Источник: Эль Мюрид



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