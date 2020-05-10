Кошевой: Президент спит в сутки часа четыре

10.05.2020, 18:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский мало спит. Об этом в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман сообщил актер студии “Квартал 95” Евгений Кошевой.

“Думаю, часа четыре спит [в сутки]… Такое ощущение, что пока работает только он один, а вокруг все только смотрят: “А что, так можно было?” …А кто говорил, что будет легко? Никто же не говорил. Все же говорят, что “вот пошел нажраться, навороваться”, еще что-то. Да все было. И не ворованные деньги, а заработанные. Жизнь была – как у артиста, как в шоу-бизнесе. Да, без политических сложностей, со сложностями шоу-бизнеса. И что? Просто так он взял – и поменял? “Ладно, это надоело. Пойду туда”. Да нет, я думаю, там совсем другие цели”, – сказал он.

Актер заявил, что гордится Зеленским.

“Я горжусь своим президентом. И не только потому, что он мой друг… Я горжусь тем, как он справляется со всем, что на него навалилось. Я горжусь тем, что у него так много сил. Честно – я не ожидал”, – отметил Кошевой.

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Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он руководил студией “Квартал 95”.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube