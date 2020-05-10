В Харькове за сутки от коронавируса умерли две женщины

10.05.2020, 18:50, Новости дня

В Харьковской области за сутки умерли два человека с коронавирусной инфекцией. Об этом 10 мая в Facebook сообщил председатель областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер.

“За последние сутки в области лабораторно подтверждено 44 случая заболевания COVID-19 – у жителей Харькова, Первомайского, Харьковского, Чугуевского, Шевченковского, Зачепиловского и Купянского районов. …Умерли два человека – харьковчанки (48 и 56 лет). Обе имели серьезные сопутствующие заболевания”, – написал он.

Глава ОГА отметил, что в Харькове около 60% всех заболевших коронавирусной инфекцией, за последние сутки в городе обнаружили 26 больных.

Кучер рассказал, что всего в области подтверждено 572 больных коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стали 16 человек, а 67 вылечились.

“С диагнозом COVID-19 госпитализированы 203 человека, из них восемь – на кислородной поддержке (маске). 286 – на самоизоляции”, – уведомил он.

Согласно опубликованной Кучером карте заражения, на втором месте после Харькова (344 случая) по количеству больных находится Харьковский район (54).

За останню добу в області лабораторно підтверджено 44 випадки захворювання на COVID-19 – у мешканців Харкова,… Posted by Олексій Кучер on Pühapäev, 10. mai 2020

На утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев коронавирусной инфекции, умер 391 человек, вылечилось 3060.