Посольство Великобритании заявило, что украинцам для выезда за границу нужно разрешение от МИД

10.05.2020, 18:50, Новости дня

Посольство Великобритании в Украине 7 мая сообщило, что гражданам Украины, которые хотят вылететь в Соединенное Королевство, необходимо получать разрешение Министерства иностранных дел Украины.

“Украинские граждане, которые постоянно проживают в Великобритании и желают [вылететь в Соединенное Королевство], могут получить разрешение на выезд в Министерстве иностранных дел [Украины]. Британское посольство будет оказывать содействие в этом вопросе, направив в МИД информацию о планируемой поездке и деталях вашего статуса в Великобритании”, – говорилось в сообщении в Facebook.

Ссылаясь на данные, полученные от украинских властей, посольство отметило, что “только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину”.

Как отмечает “Европейская правда”, 10 мая после медийного резонанса заявление дипучреждения было откорректировано (предыдущая редакция поста отображается в истории правок).

Теперь в сообщении сказано, что украинцы, которые постоянно проживают в Великобритании и намерены туда выехать, “должны подтвердить свой статус”.

Издание пишет, что это может существенно осложнить выезд за границу, например, для украинских сезонных работников.

❗️Ukrainian nationals who have permanent residency in the UK and who wish to travel there are required to verify their… Posted by British Embassy Kyiv on Neljapäev, 7. mai 2020

В пояснении Министерства иностранных дел Украины, предоставленном “Европейской правде”, отмечается, что “действующим законодательством не предусмотрено никаких дополнительных ограничений для выезда граждан Украины за границу”.

“В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения”, – заявили во внешнеполитическом ведомстве, уточнив, что о перечне этих пунктов проинформированы иностранные дипломатические представительства в Украине.

В МИД заверили, что не предоставляют разрешений или отказов в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям.

О проблемах с выездом сезонных работников за границу сообщается с конца апреля. Вице-премьер Вадим Пристайко говорил, что Украина “не запрещает [выезд за границу], а пытается упорядочить вопрос трудоустройства за границей на основе ограничений, которые были введены для всех граждан Украины”.

10 мая президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не препятствует выезду граждан за границу, но власти хотят быть уверены, “что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу”.