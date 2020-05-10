У Нижегородского кремля сошел грунт

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10.05.2020, 18:42, Новости дня

Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт. Специалисты уточнили, что инцидент случился между Коромысловой и Тайницкой башнями.

После экспресс-обследования будут проведены противооползневые мероприятия. 

8 мая из-за сильных ливней на Окском съезде произошел размыв грунта, центральную часть города затопило, передает "Интерфакс".



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