У Нижегородского кремля сошел грунт

10.05.2020, 18:42, Новости дня

Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт. Специалисты уточнили, что инцидент случился между Коромысловой и Тайницкой башнями.

После экспресс-обследования будут проведены противооползневые мероприятия.

8 мая из-за сильных ливней на Окском съезде произошел размыв грунта, центральную часть города затопило, передает "Интерфакс".