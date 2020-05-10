Уровень паводковых вод в Ярославле и Рыбинске превысил критические отметки

10.05.2020, 18:42, Новости дня

Из-за продолжительных дождей в Ярославле и Рыбинске уровень паводковых вод превысил критические отметки. На Горьковском водохранилище уровень воды превысил отметку на 31 сантиметр, Горьковском — на 16 сантиметров.

Нижний ярус Волжской набережной и эстакада пригородного речного причала в Рыбинске затоплены. В пониженных частях поймы возможно подтопление объектов.

Неблагоприятная гидрологическая обстановка наблюдается в Ярославском, Тутаевском, Рыбинском и Некрасовском районах. На Рыбинском водохранилище начали сбрасывать воду, на очереди Иваньковское водохранилище, передает ТАСС.