Стало известно о переживаниях Трампа и страхах его советника

10.05.2020, 18:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп переживает, что его переизбранию на высший государственный пост в стране может помешать новая вспышка коронавируса осенью. Выборы президента США, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября.

По словам советников главы государства, популярность Трампа снижается, поэтому он сейчас ходит "хмурый и потрясенный", пишет издание The Washington Post.

По результатам последних опросов общественного мнения, Трамп проигрывает вероятному кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Поэтому действующий глава государства хочет возобновить митинги своих сторонников в рамках предвыборной кампании уже в июне.

Между тем глава Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет признался, что из-за пандемии коронавируса боится ходить на работу в Белый дом. Он отметил, что выполняет все рекомендации медиков, в том числе соблюдает социальную дистанцию, но все равно беспокоится.

Западное крыло Белого дома, где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников, Хассет назвал "тесным, многолюдным местом". Он добавил, что работать там "немного рискованно", передает CBS.

После того как коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря вице-президента Майкла Пенса Кэти Миллер, супруги советника главы государства Стивена Миллера, в Белом доме были приняты дополнительные меры по санобработке и дезинфекции помещений. По данным CNN, максимально возможное количество служащих переведут на удаленную работу. Кроме того, их обяжут докладывать начальникам о своем состоянии и перемещениях.

По информации ресурса Worldometers.info, на 10 мая в США выявлено 1 350 194 случая заражения, 238 144 человека выздоровели, 80 121 умер.