Мнение: Плохая Кремниевая долина, совместное с США освоение Луны и обвал количества буровых

10.05.2020, 18:35, Разное

1. Павел Дуров, которому власти США недавно подпортили жизнь, прокинув его на несколько сотен миллионов, если на на целый миллиард долларов, теперь пишет про Америку с убийственной откровенностью:

https://te.legra.ph/7-prichin-ne-pereezzhat-v-Kremnievuyu-dolinu-05-07

https://lenta.ru/news/2020/05/07/7prichin/

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину. Свою реакцию на фильм журналиста Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» он опубликовал в Telegram-канале.

В числе минусов жизни в США Дуров назвал высокие налоги, посредственное образование, недоступность здравоохранения. Также он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты — полицейское государство, и один из героев фильма Дудя сам пострадал от действий американских властей. Недостатками непосредственно Кремниевой долины создатель Telegram посчитал ограниченную культурную жизнь и высокую стоимость разработки.

Помимо этого, предприниматель счел, что у американского рынка в нынешнем веке слабые перспективы. Он подчеркнул, что в последнее время крупные истории успеха в социальных медиа возникают именно за пределами Кремниевой долины. В качестве примеров он привел видеосервис TikTok и индийский образовательный стартап Byju.

Как признался Дуров, он и сам рассматривал возможность переехать в Кремниевую долину, однако в итоге решил отказаться от этой идеи. «США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», — резюмировал он, посоветовав в случае эмиграции присмотреться к другим вариантам.

Пожалуй, не случайно, что именно сейчас разные блогеры начали наперебой рекламировать Кремниевую долину. Если раньше в рекламе она не нуждалась, то теперь с каждым годом идея ехать за длинным долларом именно в Калифорнию кажется всё более сомнительной.

2. С одной стороны, США вот уже 9 лет мечтают слезть с нашей космической иглы: с 2011 года американские астронавты летают на МКС только на кораблях российского производства. С другой стороны, НАСА готово осваивать Луну вместе с русскими:

https://lenta.ru/news/2020/05/05/usarussia/

США заинтересованы в сотрудничестве с Россией в освоении Луны. Об этом во вторник, 5 мая, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн, выступая по видеосвязи в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Его слова приводит агентство Sputnik.

Соединенные Штаты надеются на участие партнеров по Международной космической станции (МКС) в освоении Луны, отметил глава НАСА.

«Вопрос в том, будет ли Россия заинтересована в том, чтобы отправиться с нами на Луну. Я считаю, что это важные отношения, но я хочу убедиться, что мы не создаем зависимость, в которой мы находимся на протяжении последних девяти лет», — сказал Брайденстайн.

По его словам, то, что партнерство Роскосмоса и НАСА продолжается, несмотря на трудности в отношениях России и США, дает надежду другим странам. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен быть зависим от Москвы в своей космической программе. Также Брайденстайн отметил, что с возобновлением собственных пилотируемых полетов США не будут зависеть от России при запуске астронавтов, поскольку экипажи будут летать на МКС на космических кораблях обеих стран.

На освоение Луны также серьёзно нацелился Китай, размер экономики которого (ВВП по паритету покупательной способности) в прошлом году превысил Россию и США вместе взятые. Видимо, именно это обстоятельство заставило американцев проявить свойственную им практичность.

3. Хроники нефтяного апокалипсиса. Количество буровых установок по добыче нефти и газа в США упало до исторического минимума за 80 лет, с начала ведения статистики в 1940 году. Антирекорд 2016 года побит с запасом. В апреле падение составило 38% за месяц и 62% по сравнению с тем же месяцем годом ранее:

https://www.reuters.com/article/us-usa-rigs-baker-hughes/u-s-drillers-expected-to-slash-oil-gas-rigs-to-lowest-ever-idUSKBN22K0IL

По итогам периода низких цен на нефть 2014-2016 годов многие аналитики хвалили американских сланцевиков, которые тогда сумели ужаться и сократить расходы.

Теперь упали не просто цены, теперь обвалился внутренний и мировой спрос на американскую нефть. Особенно сильный обвал ощущается из-за почти полного закрытия авиасообщения, так что потребность нефти снизилась в первую очередь в странах, где привыкли много летать, то есть в тех же США.