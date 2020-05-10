“Бриллианты звезд”: Эксперт рассказал о дорогих украшениях отечественных знаменитостей

10.05.2020, 18:30, Разное

Недавно гостем одного из отечественных изданий стал дизайнер украшений Влад Торхов. Основываясь на фотоснимках, опубликованных на официальных страницах некоторых звезд шоу-бизнеса, эксперт оценил стоимость “золотого запаса” медийных персон.

Стоит отметить, что, судя по комментариям Влада Торхова, многие знаменитости явно не отказывают себе в удовольствии побаловать себя довольно недешевыми аксессуарами, украшающими их руки, шею или уши. К примеру, светская львица Ксения Собчак в своем Instagram продемонстрировала серьги-шандельеры, выполненные из золота и бриллиантов, весящие 20 карат при стоимости в 2 миллиона рублей. Запястья телезвезды могут украшать браслет Cartier Love за 510 тысяч рублей или часы Omega (850 тыс. рублей).

По словам эксперта, актриса Рената Литвинова является весьма непредсказуемой в плане выбора украшений знаменитостью: в её коллекции, к примеру, имеется пара элегантных сдержанных серег из белого золота и бриллиантов с рубинами стоимостью около 4 млн рублей и пара колец, цена которых составляет 25 млн рублей, украшенные массивными колумбийскими изумрудами.

Другие звезды шоу-бизнеса также могут похвастаться довольно драгоценными приобретениями. В частности, певица Вера Брежнева однажды продемонстрировала колье на 37 карат, изготовленное ювелирным брендом Mercury из бриллиантов и белого золота, оцененное в более 25 млн рублей. А ведущая Регина Тодоренко выходила замуж за певца Влада Топалова, украсив мочки своих ушей серьгами Messika High Jawerly, вес которых составляет более 26 карат, а стоимость – около 22 млн рублей.

Однако, судя по комментариям дизайнера, всех коллег по шоубизу затмила известная модель Наталья Водянова. На мероприятии своего благотворительного фонда “Обнаженные сердца”, проходящем в столице Великобритании, модель предстала перед камерами в комплекте Chopard High Jawerly. Общая цена украшений, которые в тот вечер надела на себя звезда подиума, составляет свыше 7 млн долларов США (521 млн 300 тыс. рублей). Об этом сообщил эксперт отечественному изданию Kp.ru.