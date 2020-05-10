 

Huawei представит смартфон Enjoy 20 Plus с самой дешевой платформой MediaTek

10.05.2020, 18:17, Разное

Компания из КНР Huawei выпустит смартфон Enjoy 20 Plus, построенный на новом процессоре MediaTek Dimensity 800. На данный момент это наиболее бюджетная платформа бренда с 5G.
Процессор MediaTek Dimensity 800 презентовали еще в конце ушедшего года, но первые смартфоны с ним в основе появляются на рынке только сейчас. В конфигурацию чипсета входят четыре ядра Cortex-A76, которые обладают частотой 2 ГГц, а также еще четыре Cortex-A55 с аналогичной частотой. Эксперты уверены, что по производительности новая платформа окажется не хуже, чем Qualcomm Snapdragon 765G, но мобильные устройства с MediaTek будут дешевле на рынке.

Согласно имеющейся информации, новый смартфон китайской компании Huawei Enjoy 20 Plus выйдет с квадрокамерой на четыре датчика разрешением 48+8+2+2 Мп, экраном Full HD+, аккумуляторной батареей объемом 4200 мАч и поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт, 6/8 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти. Как ныне предполагается, новое мобильное устройство будут продавать за 270 американских долларов, его уже успели сравнить со смартфонами Honor X10 и X10 Pro.

Прежде стало известно, что девайс Honor X10 получит «графеновый» механизм охлаждения. Его презентация намечена на 20 мая, пока известны следующие параметры очередного изобретения китайской фирмы – процессор Kirin 820, камера марки Sony IMX600y, выезжающая «фронталка» и батарея емкостью 4200 мАч. Покупатели смогут выбрать модели с 4/6/8 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб своей памяти.



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