Михаил Ефремов пожаловался на невозможность пить «как раньше» из-за карантина
10.05.2020, 18:16, Новости дня
Актер театра и кино Михаил Ефремов признался, что во время самоизоляции стал употреблять меньше алкоголя из-за постоянного нахождения рядом с родными и детьми.
«Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше», – передает слова актера «Коммерсант».
Ефремов подчеркнул, что бары и пабы сейчас закрыты, а он «не домашний алкоголик».
«Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все», – рассказал актер.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что потребление алкоголя в РФ выросло на 2-3% за время самоизоляции.
Кроме того, специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет