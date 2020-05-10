 

СМИ: Игги Азалия впервые стала мамой

10.05.2020, 18:15, Разное

В декабре появились слухи о том, что австралийская рэп-исполнительница Игги Азалия ждет ребенка от своего возлюбленного – рэпера Playboi Carti. Тогда же, в декабре, она ошарашила поклонников сообщением, что отныне является “свободной девушкой”. Но вскоре призналась, что поспешила с выводами, и обратилась к фолловерам с просьбой не углубляться в подробности ее личной жизни:

Не в моих правилах рассказывать миру о том, что происходит в личной жизни. Я погорячилась, наговорила глупостей, о чем сразу пожалела. Правда в том, что я очень сильно люблю своего парня – даже больше, чем вы можете себе предположить.

Игги Азалия и Playboi CartiПосле этого Игги перестала публиковать снимки в Instagram, сделав исключение только сейчас, показав фото в топике. Когда был сделан снимок, неизвестно, ведь недавно источник TMZ сообщил о том, что Азалия родила сына. Ни Игги, ни Playboi Carti комментариев не давали, в то время как пресса уже вычислила предполагаемый подарок, который рэпер намеревается вручить возлюбленной, – эксклюзивный “Роллс-Ройс” за 400 тысяч долларов, созданный специально для семейных поездок. 

Новое фото, опубликованное Игги АзалиейИгги Азалия и Playboi CartiОтметим, что австралийская рэп-дива и американской хип-хоп-исполнитель начали встречаться в 2018-м, но подробности своего романа до сих пор скрывают за семью замками. Ранее Азалия состояла в отношениях с бывшим возлюбленным реалити-звезды Хлое Кардашьян, рэпером Каримом Харбушем, более известным под сценическим псевдонимом French Montana. Позднее – с игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом, с которым Хлое опять же состояла в отношениях, но летом 2016 года.



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