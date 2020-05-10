Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу

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10.05.2020, 18:10, Разное

Как отметил представитель главы страны, в ходе заседания будет обсуждаться возможность продления режима самоизоляции после 12 мая. Другие подробности предстоящего совещания Владимира Путина не раскрываются.

Отметим, что первоначально для борьбы с распространением коронавируса была объявлена нерабочей неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого режим самоизоляции продлили до 30 апреля, затем – до 11 мая.

Напомним, 6 мая состоялось совещание Владимира Путина с главами регионов и членами правительства. В ходе заседания с докладом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она озвучила поэтапный план отмены карантина в России.

На первом этапе будут разрешены занятия спортом на улице, возобновят работу объекты торговли ограниченной площади. Второй этап предполагает открытие объектов сферы услуг большей площади. Тогда же вновь начнут работать детские сады.

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Публикация от ВЛАДИМИР ПУТИН (@putinofficial.ru) 10 Май 2020 в 1:45 PDT

На третьем этапе планируется открытие парков, скверов, гостиниц, всех образовательных учреждений, а также предприятий общественного питания. При этом, как подчеркнула Анна Попова во время совещания Владимира Путина, граждане будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.



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