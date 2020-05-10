 

Уазовскую «Буханку» переделали в передвижное кафе

10.05.2020, 18:09, Разное

Российские энтузиасты довольно часто демонстрируют интересные кемперы, созданные на базе ульяновской «Буханки». На этот раз специалисты бренда «Люкс Форм» решили переделать фургон в фудтрак, или проще говоря передвижное кафе.
Благодаря некоторым нововведениям, данный экземпляр пригоден для реализации горячих напитков, пиццы, хот-догов и прочего фаст-фуда. Для начала специалисты изменили крышу транспортного средства, оснастив его откидывающимся колпаком из стеклопластика. Стоит отметить и боковой навес-маркиза под ним. К слову, благодаря светильникам, расположенным по периметру, есть возможность для обслуживания покупателей даже в вечернее время.

Еще одним достоинством данного фудтрака можно считать откидной верх, который позволяет использовать грили без необходимости монтировки дополнительной вытяжки, отмечают создатели. Кроме того, автомобиль может привлечь внимание клиентов бюджетностью и добротными внедорожными характеристиками. Стоимость фудтрака неизвестна, поскольку она индивидуально обсуждается с заказчиками.



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