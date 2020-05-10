 

Медики предупредили о риске тяжёлых последствий коронавируса

10.05.2020, 17:53, Разное

Медики обеспокоены тем фактом, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут столкнуться с осложнениями. По их мнению, эти люди нередко испытывают тяжёлые последствия коронавируса.
Медики из Великобритании продолжают изучать людей, переболевших COVID-19. Есть предпосылки, что больные, тяжело перенесшие недуг, впоследствии на протяжении долгого времени находятся в зоне риска. Их организм может подвергаться опасности из-за осложнений. Кармине Парианте, профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона, обеспокоена данным фактом. Инфекция ещё до конца не изучена, как и её долгосрочное влияние на организм. При этом эксперт подчеркнула, чем тяжелее протекало заболевание, тем серьёзнее последствия, и речь идёт не только об организме в целом, но и о мозге. При этом не следует исключать опасности и в случае протекания коронавируса в лёгкой форме. Пока рано делать выводы, считает научный работник, данном вопросе, а потому следует, прежде всего, продолжить работу в этом направлении.

Аналогичного мнения придерживается Азим Маджид профессор Имперского колледжа Лондона. Он убеждён, нужно осуществить долгосрочное изучение пациентов, перенёсших COVID-19. Учёный опасается, что в будущем эти люди могут столкнуться с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.



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