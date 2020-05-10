 

«Я не домашний алкоголик»: Михаил Ефремов пожаловался, что во время карантина не может пить «как раньше»

10.05.2020, 17:53, Разное

Михаил Ефремов признался, ему пришлось во время карантина изменить свои привычки. Известному актеру не удается выпить рюмку «как раньше», поскольку из-за угрозы коронавируса закрылись все бары.
Как отметил Ефремов, до карантина можно было сходить куда-нибудь, посидеть час-полтора в баре за столом с бокалом пива или насладиться другим напитком. Нередко знаменитость появлялся дома, когда все домашние уже спали. Теперь же ему приходится находиться на самоизоляции с детьми, и он чувствует ответственность.

Дочь иногда позволяет звездному отцу «кое-что», однако «как раньше» пить не получается, передает слова кинозвезды «КомерсантЪ». «Я не домашний алкоголик», – отмечает Ефремов.



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