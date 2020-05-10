 

Американские СМИ заявили о страхе Трампа из-за возможности срыва его переизбрания

10.05.2020, 17:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что вторая вспышка нового коронавируса, ожидаемая специалистами осенью, может нанести ущерб его репутации и помешать переизбранию на ноябрьских выборах, говорится в статье «Вашингтон пост».

По информации издания, Трампа называют «мрачным и потрясенным своей снижающейся популярностью», а также «изо всех сил пытающимся понять», как все внезапно изменилось: от уверенности в переизбрании к пониманию того, что он проигрывает по популярности Джозефу Байдену – кандидату в президенты от Демократической партии, передает ТАСС.

Газетв отмечает, что глава государства сконцентрирован на работе по восстановлению экономики страны после пандемии нового коронавируса. Президент считает, что успех в этом деле обеспечит ему победу над соперником на президентских выборах.

Президентские выборы запланированы в США на 3 ноября. В Белом доме уже обсуждается возможность возобновить летом выступления Трампа перед сторонниками в различных штатах, соблюдая рекомендации медиков.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как пандемия вмешалась в ход президентской кампании и почему стала триггером, который запустил непоправимые последствия и грозит подорвать весь экономический рост, который Трамп собирался использовать как основание для своего переизбрания.

Позже сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс после выхода из предвыборной гонки демократов, заявил о поддержке бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов.



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