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10.05.2020, 17:39, Новости дня

Иран заявил о готовности к обмену заключенными с США, но ждет реакции американских властей.

Обе страны призвали к обмену в связи с обеспокоенностью по поводу COVID-19.

Иран серьезно пострадал от вируса.

США занимают первое место по числу инфицированных.

Согласно иранскому правительственному сайту Dolat.ir, представитель иранского руководства Али Рабиэль заявил, что «Иран уже выражал готовность обсудить освобождение всех заключенных без предварительных условий, но американцы не отреагировали на это».

Точное число заключенных, удерживаемых каждой стороной, неизвестно.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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