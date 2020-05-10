 

Трамп, возможно, окажет штатам дополнительную экономическую помощь

10.05.2020, 17:39, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, возможно, готов оказать штатам дополнительную федеральную помощь для компенсации расходов на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил в воскресенье экономический советник Белого дома Кевин Хассет, в то время как Конгресс обсуждает возможное принятие еще одного законопроекта об экономической помощи.

«Если мы перейдем к соглашению о четвертой фазе [антикризисной помощи], то думаю, что Дональд Трамп дал понять, что, хотя он не хочет оказывать штатам финансовую помощь, он готов покрыть некоторые непредвиденные расходы в связи с COVID-19, которые они понесли», – заявил Хассет в интервью CNN.



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