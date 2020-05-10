Кошевой: Дедушка Путин кукожился, и мне казалось, что у него слетят туфли с ног

10.05.2020, 17:30, Новости дня

Актер студии “Квартал 95” Евгений Кошевой в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман прокомментировал первую личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, состоявшуюся на нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года.

“Если ты заметила, [Зеленский] заставил понервничать дедушку [Путина]. Ты же видишь, что дедушка кукожился немножко… Дедушка кукожился, и мне казалось, что у него слетят туфли с ног. Потому что я бы на месте видеоредакторов и видеооператоров столик бы снимал чуть-чуть выше, по грудь, а не так, чтобы было видно подстольные танцы двух ног”, – сказал Кошевой.

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ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года, до этого он был художественным руководителем студии “Квартал 95”.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” с участием Зеленского, Путина, а также канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.