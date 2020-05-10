В польском городке, где 10 лет подряд рождались только девочки, на свет появился мальчик. Власти пообещали премию родителям

10.05.2020, 17:30, Новости дня

Вечером 2 мая в польском городке Мейсце-Оджаньске, который находится возле границы с Чехией, родился мальчик, которого назвали Бартек. Рядовое событие для любого населенного пункта стало настоящим праздником в этом регионе, где в течение 10 лет рождались исключительно девочки.

Глава гмины Раймунд Фришко объявил на Radio Kielce, что, когда условия карантина позволят, он навестит малыша, для которого земляки готовят подарки.

TVN24 напоминает, что о необычном феномене писали ведущие СМИ мира. Из-за преобладания женского населения в местную добровольную пожарную команду стали набирать девушек.

За месяц до рождения Бартека в одной из семей родился третий ребенок – третья девочка. Ее отец сказал, что “продолжит попытки”, рассказал телеканалу глава пожарной команды Томаш Голаш.

Население городка составляет около 300 человек. 13 раз подряд в Мейсце-Оджаньске появлялись на свет только младенцы женского пола.

Профессор демографии из Варшавы Ирена Котовска сказала газете Wiadomości, что рациональных объяснений этому феномену нет. Естественная пропорция такова: на 500 девочек должно рождаться 507 мальчиков. Профессор предположила, что причины надо искать в этническом составе жителей Мейсце-Оджаньске и в условиях окружающей среды.