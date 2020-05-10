В России в ДТП погиб украинец

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10.05.2020, 17:30, Новости дня

Вечером 9 мая в городе Вязьма Смоленской области России произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал гражданин Украины. Об этом “Украинской правде” сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

“По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб один гражданин Украины и три украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу”, – сказал дипломат.

По его информации, один украинец получил легкие повреждения, у второго – неопасные для жизни травмы средней тяжести. Третий пострадавший украинец доставлен в реанимацию местной больницы в тяжелом состоянии.

В МЧС по Смоленской области рассказали, что столкнулись два автомобиля Chevrolet Cruze и Lada Kalina.

По данным UsedCars.ru, погибла 26-летняя пассажирка Lada Kalina, другие пострадавшие также из этой машины. Chevrolet Cruze якобы выехал на полосу встречного движения и врезался в Mazda и Lada Kalina.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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