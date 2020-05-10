 

Медики Луганской области не получили обещанных доплат за работу с больными коронавирусом – СМИ

10.05.2020, 17:30, Новости дня

В Лисичанск Луганской области не поступила государственная субвенция для выплат 300% окладов медикам, которые работают с больными короновирусом COVID-19, пишет местный сайт “В час пик”.

Сотрудники Центра первичной медико-санитарной помощи №2 сообщили журналистам, что деньги для выплаты повышенной зарплаты бригаде, которая выезжает для забора ПЦР-тестов у людей с подозрением на COVID-19, не пришли. О  такой ситуации рассказали и в Лисичанской многопрофильной больнице, но там медработникам выплатили 200% оклада за счет денег учреждения.

Источник в Луганской облгосадминистрации сообщил порталу, что деньги на субвенцию должны были прийти в ОГА, откуда их распределяют органам местного самоуправления. По словам инсайдера, облздрав запросил расчеты по суммам доплат у медучреждений только 5 мая, и таким образом чиновники не подали данные вовремя.

23 марта Кабинет Министров Украины утвердил предложение Министерства здравоохранения о почасовой оплате труда медицинских работников, которые лечат зараженных коронавирусом. Зарплата некоторых медиков должна была увеличиться в три раза.

18 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сообщать о задержках с выплатой зарплат медикам.

6 мая министр здравоохранения Максим Cтепанов пообещал, что медики получат свои выплаты в ближайшие дни.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что некоторые областные государственные администрации потратили средства, выделенные на доплату борющимся с коронавирусом медикам, на закупку медтехники и оборудования в больницы.

Степанов сообщил, что будет настаивать на принятии решений кадрового характера в отношении лиц, которые тормозят выплаты надбавок. “Опираясь на свой опыт работы руководителем области в течение двух лет, я могу вам сказать, что после получения средств на выплату заработной платы, а механизм четко установлен государством, это максимальный срок – максимум неделя. У нас уже происходит некий квест, когда мы ищем, почему не были выплачены денежные средства нашим медицинским работникам”, – сказал министр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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