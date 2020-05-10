“1+1” решил продолжить “расследование” о “секретных биолабораториях” США в Украине

10.05.2020, 17:30, Новости дня

Телеканал “1+1” заявил о намерении продолжать “расследование” о деятельности якобы существующих в Украине секретных биологических лабораториях США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 мая на сайте “1+1 Media”.

“Поскольку сейчас фокус обсуждения сместился в сторону обвинений в адрес программы и затрагивает уже вопрос журналистского достоинства и порядочности, группа “1+1 Media” продолжит расследование и обеспечит незаангажированное, всестороннее и объективное освещение темы. […] Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывания российским оккупантам”, – утверждает телеканал.

15 апреля на сайте пророссийской партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” появилось обращение лидера этой политсилы Виктора Медведчука к президенту Владимиру Зеленскому, а также к руководителям Минздрава, Службы безопасности и премьер-министру с требованием предоставить информацию о “работе в Украине 15 военных биолабораторий США”.

22 апреля посольство США в Украине опровергло “создание военных лабораторий” и напомнило о существующей много лет программе сотрудничества США и Украины в области предотвращения биологических угроз.

27 апреля канал “1+1” выпустил репортаж “Секретных материалов”, в котором утверждалось, что “европейские журналисты нашли больше 4 тыс. лабораторий, где под прикрытием исследований американцы создают новые вирусы”, на что обратило внимание профильное издание “Детектор медиа”. После этого сюжет был удален из YouTube-канала.

Представитель Государственного департамента США Джордж Кент 6 мая заявил, что информация о якобы “американских биолабораториях” в Украине является российским фейком. 8 мая озвученные в сюжете слухи опровергла и Служба безопасности Украины.