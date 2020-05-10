Эксперты назвали самые полезные для похудения овощи с высоким содержанием белка

10.05.2020, 17:30, Разное

Зарубежные эксперты провели анализ ряда исследований, предметом которых являлось изучение различных овощей на предмет содержания в них растительного белка. На основании результатов специалисты рассказали о продуктах, которые в наибольшей степени содержат этот полезный для похудения компонент.

Примечательно, что самое большое количество белка содержится в разных сортах капусты, к тому же этот ингредиент сочетается в них с большим объемом других витаминов и микроэлементов. В частности, довольно полезной является очень популярная в народе белокочанная капуста, в которой, при наличии 2 граммов белка на 100 граммов продукта, присутствуют витамины С и К, а также калий, марганец, магний, фосфор, кальций и железо. Те же компоненты характерны и для другого сорта капусты, брокколи, однако содержание белка в ней несколько выше (2,8 г на 100 г продукта), а также имеются флавоноиды, оказывающие антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Что же касается брюссельской капусты, то количество в ней белка в объеме 3,5 грамма на 100 граммов продукта делает её настоящей “протеиновой бомбой”, к тому же, содержание в ней витамина С крайне высоко. К слову, китайская капуста содержит белка значительно меньше (1,4 г на 100 г), зато в придачу к вышеуказанным микроэлементам в ней присутствует витамин А и фолиевая кислота.

Среди других полезных для похудения овощей специалисты выделили шпинат (белок – 2,9 грамма на 100 г продукта) и спаржу (2,2 г на 100 г). Они также богаты большинством упомянутых витаминов и элементов и, подобно китайской капусте, имеют в составе витамин А и фолиевую кислоту.

Говоря о полезных свойствах растительного белка, эксперты напоминают, что его особая польза в вопросе похудения обусловлена минимальным количеством в нем калорий, откладываемых в виде жировых отложений, а также его участие в формировании и поддержке здоровья мышц и органов, производстве ферментов, гормонов, гемоглобина и тел иммунной системы. Кроме того, диетологи подчеркнули, что настоящий синергетический эффект, усиливающий пользу для похудения, дает сочетание вышеуказанных овощей с бобовыми.