 

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

10.05.2020, 17:21, Новости дня

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице. Бой был остановлен в пятом раунде из-за серьезных повреждений у Эль-Кукуя.

По информации Talk Sport, сразу же после поединка Фергюсон отправился в местную больницу, где у него были выявлены множественные рассечения, а также ушибы и травмы ног.

Помимо него за врачебной помощью обратился еще один боец, участвовавший в турнире UFC 294. Речь идет о Нико Прайсе, который техническим нокаутом проиграл Висенте Луке.

Напомним, что Гэтжи, одержав досрочную победу над Фергюсоном, стал временным чемпионом в легком весе и теперь сразится с действующим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.



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