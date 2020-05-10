 

Песков анонсировал совещание Путина по режиму нерабочих дней

10.05.2020, 17:21, Новости дня

В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после майских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На совещании с главами регионов 28 апреля президент сообщил о необходимости начать подготовку к возвращению страны к нормальной жизни и поручил подготовить рекомендации о поэтапном снятии ограничительных мер. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, на втором – открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем.

Ранее сообщалось, что после майских выходных будет решаться вопрос о переносе Единого госэкзамена с учетом эпидемиологической обстановки.



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