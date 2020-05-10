Клип Hypnodancer Little Big попал в тренды 26 стран

10.05.2020, 17:21, Новости дня

Клип Hypnodancer, в котором удается ограбить казино благодаря гипнотанцу, попал в тренды YouTube 26 стран, заявил российская группа Little Big в Instagram. С момента публикации 8 мая видео набрало уже 12 миллионов просмотров.

Музыканты должны были участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" и разочарованы из-за его отмены. Но ребята готовы представить Россию и в следующем году, если их выберут. Вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская подчеркнули, что ни в коем случае не обидятся, если этого не случится, потому что в в нашей стране очень много коллективов, которым нужно показать себя этому миру.

Ранее сообщалось, что Little Big примут участие в альтернативе "Евровидения" — Europe Shine A Light. Событие состоится 16 мая, его будут транслировать на сайте конкурса. В концерте выступят музыканты, которые в этом году не смогли приехать в Роттердам, где должен был 12-16 мая состояться конкурс "Евровидение", отмененный из-за пандемии коронавируса.